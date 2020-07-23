صور.. أحمد عز يجري بروفات "علاء الدين" لعرضي أسر الشهداء والأطباء

أجري الفنان أحمد عز بروفة تحضيرية لمسرحية "علاء الدين" مع أبطال العرض، أمس الأربعاء، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للعرضين المخصصين لأسر شهداء الشرطة والجيش، اليوم الخميس، ويعقبه عرض الطواقم الطبية من أطباء وممرضين غداً الجمعة.

وكان عز، صرح لـ"الوطن"، بأنّ العرضين أقل ما يمكن تقديمهما لأسر الشهداء والطواقم الطبية، مؤكدا أنّه تبرع هو وباقي الأبطال بأجورهم في العرضين، وهو أقل ما يمكن تقديمه بعد تضحيات الشهداء وجهود الأطباء والممرضين في الأزمة الراهنة، متابعا: سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد اجتماعي وما إلى ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري وكريم عفيفي.