جراحة لمسن مصاب بكورونا يعاني من نزيف مزمن بالشرقية

أجرى فريق طبي بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بالشرقية، جراحة عاجلة لمسن يبلغ 75 عاما مصابا بفيروس كورونا بعد معاناته من نزيف مزمن.

وفي السياق نفسه أعلن الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام المستشفى، خروج 54 متعافيا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقدم العراقي الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى.