التجارة تخصص أراضٍ بالمجان للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة من الشباب

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنّ الوزارة تخصص أراضٍ بالمجان أو بقيمة رمزية، للراغبين من الشباب في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.

وأكدت جامع في بيان صادر عن الجهاز اليوم، إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع، وإعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الانتاج.

وأضافت الوزيرة أنّ صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي نفذتها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع في هذا القطاع، وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب، على العمل الحر والتشغيل الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى أنّ القانون وضع تعريفا موحدا شاملا ومرنا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليميز آليات التعامل معها في المؤسسات الحكومية والتمويلية، ليمكنهم من الحصول على التسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات.

وأوضحت أنّ الهدف الأساسي من القانون، تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع، ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء علي العقبات التي كانت تواجهه سابقا، مشيدة بجهود قيادات البنك المركزي ووزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، ليظهر القانون بهذه الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها والعاملين قها.

ودعت جامع، الشباب وفئات المواطنين للاستفادة من القانون الجديد والدخول في مجال العمل الحر والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن، وفقا للبيان.