أبرز الأفلام التي تناولت ثورة 23 يوليو في السينما المصرية

يحتفل المصريون، اليوم بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، والتي أعادت للمصريين كرامتهم واستقلالهم، وقد وثقت السينما المصرية واهتمت بتناول أحداث ثورة 23 يوليو والأسباب المؤدية لها عبر العديد من الأفلام على مدار سنوات، وتستعرض "الوطن" أبرز 5 أفلام سينمائية تناولت ثورة 23 يوليو.

الله معنا

في عام 1955 تم عرض فيلم "الله معنا" والذي تناول خلال أحداثه قصة ضابط يدعى "أحمد" للمشاركة في حرب فلسطين بعد أن يودع خطيبته ابنة عمه التاجر الثري، ويصاب الضابط فيبتر ذراعه ويعود إلى مصر مع عدد من الجرحى مما يؤدي إلى حركة تذمر بين رجال الجيش وإكتشاف بأن هناك رجالًا وراء توريد الأسلحة الفاسدة للجيش منهم والد حبيبة الضابط "نادية"، ويسرد الفيلم تكون مجموعة من الضابط الأحرار الذين أخذوا على عاتقهم أن ينتقموا لوطنهم.

الفيلم من بطولة "عماد حمدي، فاتن حمامة، ماجدة، حسين رياض ومحمود المليجي"، والفيلم من تأليف إحسان عبد القدوس وكتب السيناريو والحوار وأخرجه أحمد بدرخان.

رد قلبي

يعد فيلم رد قلبي واحد من أشهر الأفلام السينمائية التي تناولت ثورة 23 يوليو وشكل الحياة في مصر ما قبل الثورة وعرض الفيلم في عام 1957، ورصد الفيلم قصة شاب فقير ابن جنايني يُدعى "علي" أحب أميرة من الأغنياء تُدعى إنجي ولكن حبهما لا يرى النور في ضوء التفرقة الطبقية التي سادت بذلك الوقت، ورفض والدها القاطع لتلك الزيجة، حتى تتعقد علاقتهما عندما يعلم والدها بحبهما، فيقوم بطرد والد علي، وتهديد إنجي أنه سيبطش بحبيبها إذا لم تتراجع، وبالفعل تتراجع إنجي عن العلاقة وتُخطب لغيره، وتنقلب حياة علي رأسًا على عقب، وتتعقد حياته هو وإنجي حيث إنه شعر أن إنجي قد خانته، وينتهي الفيلم بقيام ثورة 23 يوليو.

الفيلم من بطولة "شكري سرحان، مريم فخر الدين، أحمد مظهر، حسين رياض، صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة"، ومن تأليف يوسف السباعي وإخراج عز الدين ذو الفقار.

في بيتنا رجل

يعد فيلم "في بيتنا رجل" واحد من أشهر الأفلام التي تناولت كفاح المصريين ضد الإحتلال الإنجليزي وعرض الفيلم في عام 1961، وسرد خلال أحداثه قصة شاب يدعى إبراهيم حمدي قام باغتيال رئيس الوزراء المتعاون مع الاستعمار، ويتمكن من الهروب بعد إلقاء القبض عليه ويلجأ إلى منزل زميله الجامعي "محي" الذي ليس له نشاط سياسي، وتقبل اﻷسرة بعد تردد إيوائه، ويعرف "عبدالحميد" ابن عم "سامية" الذي يود الزواج منها في نفس الوقت بوجود "إبراهيم"، فيستغل الموقف للتعجيل بعقد قرانه على سامية التي ترفضه وتستمر الاحداث.

الفيلم من بطولة "عمر الشريف، رشدي أباظة، زهرة العلا، زبيدة ثروت وحسن يوسف"، وكتب القصة والسيناريو والحوار إحسان عبد القدوس ويوسف عيسي وإخراج هنري بركات، والذي ساهم في كتابة السيناريو والحوار أيضا.

القاهرة 30

في عام 1966 تم عرض الفيلم السينمائي "القاهرة 30" والذي كشف خلال أحداثه حجم الفساد الذي كانت تعيش فيه مصر أيام الملك وحاشيته من خلال قصة شاب يدعى محجوب عبد الدايم فقير وافد من الصعيد ويعيش حياة مزرية في القاهرة التي يتعرف فيها على ابن قريته "سالم اﻹخشيدي" ويطلب منه أن يساعده في الحصول على وظيفة، فلا يعرض عليه فقط وظيفة جيدة في الوزارة التي يعمل فيها سالم بل يعرض عليه كذلك أن يتزوج من "إحسان"عشيقة قاسم بك، على أن يستمر "قاسم بك" في زيارتها مرة واحدة كل أسبوع بمعرفة زوجها مقابل الوظيفة.

الفيلم من بطولة "سعاد حسني، أحمد مظهر، حمدي أحمد، توفيق الدقن وأحمد توفيق"، ومن تأليف نجيب محفوظ وكتب السيناريو والحوار صلاح أبو سيف، على الزرقاني، لطفي الخولي وإخراج صلاح أبو سيف.