محافظ الإسكندرية: مستعدون لإعادة فتح الشواطيء وننتظر قرار الدولة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استعداد المحافظة لإعادة فتح المصايف في انتظار تعليمات رئيس الوزراء بهذا الشأن، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين مشاهدة البحر من الكورنيش بنسبة 85% وهذه نسبة رائعة، حيث جرى إزالة التعديات التي تحجب الرؤية.

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى تخصيص شاطيء كبير للمواطنين في منطقة سيدي بشر، بطول 230 مترًا مجاني تمامًا وبالبطاقة الشخصية، قائلًا: "الشاطيء ده هدية للمواطنين البسطاء اللي مبيقدروش يتحملوا التذكرة".

وأكد أن تطوير محور المحمودية يعد المشروع الأكبر في الإسكندرية، إذ بدأ العمل به منذ 3 سنوات ويوشك الانتهاء منه، بتكلفة 5.5 مليار جنيه بطول 22 كم تقريبًا، موضحا أن المشروع لا يقتصر هدفه على نقل المواطنين من الشرق للغرب أو العكس، ولكنه مشروع تنموي يصب في 22 محورًا، ويطل على مناطق تنموية بها مدارس ومساجد وكنائس وحمامات للسباحة وصالات للجيم.