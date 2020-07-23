عوض النشوقاتي يحول أشكال الحيوانات إلى مجسمات خشبية بدمياط

بأنامله الذهبية، استطاع عوض النشوقاتي، ابن محافظة دمياط، وصاحب الـ36 عامًا، تحويل عدد من الأشكال الحيوانية وغيرها إلى مجسمات من الخشب، وذلك ببراعة منقطعة النظير، حتى بات اسمه معروفًا، وأصبح يُطلب في كل المحافظات لتنفيذ المجسمات الصعبة، ساعيًا في ذلك وراء رزقه.

يقول "عوض" في حديثه لـ" الوطن": "النحت على الخشب ده شغلي وصنعتي التي احترفتها منذ كنت صغيرًا، وبعون الله مفيش حاجة صعبة علي أنفذها على الخشب، فسبق وصممت مجسم ديناصور لصالح إحدى الجامعات، ونافورة ضخمة على شكل أفعى، واللوجو الخاص بواحدة من أشهر الملاهي في مصر".

ويستطرد "أعمل تحديدًا كمسطرجي، بدأت العمل في المهنة منذ كنت صغيرًا، وعلى الرغم من حصولي على مؤهل متوسط، لكنني جمعت بين الدراسة والنحت على الخشب، حيث كانت بداية تعلمي على يد والدي الذي كان يعشق الرسم، وكذلك ابن عمي والذي يعمل أستاذًا للفنون الجميلة بالجامعة الأمريكية"، مضيفًا أن "حب الرسم وإتقانه متأصل في عائلتنا".

ويشير "النشوقاتي" إلى أن أبرز الصعوبات التي قد تواجهه أحيانا في عمله تتمثل في ارتفاع أسعار الخامات كل فترة، متابعًا، أنه صمم مجسمًا لديناصور، بعدما تلقى مكالمة من المدير التنفيذي لجامعة بدر، ثم جاء له في دمياط، وطلب منه تصميم مجسم على هيئة ديناصور ليوضع في الجامعة، وبالفعل قام بتصميمه يدويًا دون استخدام أي ميكنة، وذلك على مدار 4 أشهر متواصلة.

ويضيف أنه سبق له أن صمم أشكالًا متنوعة كالدراجة، ونافورة بطول مترين على شكل رأس أفعى، ولوجو خاص بملاه شهيرة في القاهرة، مشيرًا إلى استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأعماله.

وعوض النشوقاتي أب لطفلين، الأول آدم، 7 سنوات، وآسر، 4 سنوات، حيث يحرص على اصطحابهما للورشة ليتعلما المهنة عنه.