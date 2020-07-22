جامعة دمياط تهنيء السيسي بذكرى 23 يوليو.. وتدين حادث سيناء الإرهابي

عقد مجلس جامعة دمياط جلسته رقم 145 اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتأييد كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تسعى دائمًا لحفظ الأمن القومي لمصر على كافة المستويات.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أنها ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة في القضاء على الفساد والإقطاع والاستعمار.

ودعا رئيس الجامعة أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حداد على روح الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل، مؤكدًا أن الجامعة شهدت تعاونًا مثمرًا مع وزارة الإنتاج الحربي خلال فترة تولي الفريق العصار للوزارة في العديد من المجالات، حيث جرى إمداد الجامعة وكلياتها بأحدث وأفضل الآلات والمعدات والتجهيزات.

وأدان مجلس الجامعة الهجوم الإرهابي على منطقة بئر العبد أمس، مُثمنًا دور أبطال القوات المسلحة في التصدي لذلك الهجوم وتكبيد الإرهابيين خسائر فادحة.

عقب ذلك وجه رئيس الجامعة الدعوة لمشاركة محمد ندا باحث دكتوراة تخصص تكنولوچيا التعليم بكلية التربية لعرض ما قام به من مشاركات بإسم الجامعة في الفترة الماضية، حيث عرض ندا تقرير عن مشروع ڨلابي للمعامل الافتراضية في مؤتمر ومعرض Zero Project 2020 في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا، والذي جرى اختياره ضمن 35 مشروعًا على مستوى العالم للمشاركة بالمؤتمر.

وثمن رئيس الجامعة ما قام به "ندا" من جهود ابتكارية وبحثية، وأوصى برعاية خاصة من الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث، وعبد الناصر أنيس القائم بعمل عميد الكلية لتذليل أي عقبات قد تواجهه مستقبلاً، مؤكدًا ضرورة الاهتمام في الفترة المقبلة على مثل تلك المشروعات البحثية لما لها كبير الأثر على إعلاء صورة الجامعة في المجتمع البحثي العلمي داخل مصر وخارجها.

وقرر مجلس الجامعة منح 16 درجة ماجستير والموافقة على منح 5 درجات دكتوراة، ووافق على تعيين 7 بوظيفة مدرس وتعيين بوظيفة أستاذ، والموافقة على منح لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد.