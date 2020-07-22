رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط يبلغ 24267 طنا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن بضائع، بينما غادرت سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8965 طنًا، تشمل 1950 طن بودرة جبس و3000 طن رمل و1831 طن أسمنت و2184 طن حديد، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64937 طن تشمل 10050 طن حديد و31031 طن ذرة و19000 طن زيت طعام و4500 طن سكر و1373 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالى وزن 356 طنًا.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 626 حاوية مكافئة تشمل فواكة "عنب وفراولة" وخضروات "خضراوات مجمدة وبطاطا وبطاطس وسبانخ وفاصوليا وفلفل" وحاصلات زراعية "برسيم وليمون وبردقوش وبصل وثوم وأرز أبيض"، يجري تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وأمريكا وانجلترا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وتركيا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1784 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24267 طنًا، كما غادر 2350 شاحنة منها 745 شاحنة بحمولة إجمالية 37965 من البضائع العامة.