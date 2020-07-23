إزالة 4016 تعديا على الأراضي في أسيوط خلال 3 أشهر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اجمالي ما جرى تنفيذه من قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة في الفترة من 5 أبريل وحتى اليوم 23 يوليو 2020 بلغ 4016 حالة.

جاء ذلك تزامنًا مع تنفيذ حملات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن.

وأوضح المحافظ، أنه جرى خلال الفترة من 5 أبريل 2020 وحتى اليوم تنفيذ 2054 إزالة لحالات تعديات على أراضي زراعية بمساحة 77 فدانا وإزالة 960 حالة مخالفات بناء وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 بمساحة 128 ألفا و816 مترا و786 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة مباني لمساحة 117 ألفا و786 مترا و216 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة زراعة بمساحة 1138 فدانا.