محافظ الشرقية يؤكد استمرارا غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لم يصدر قرارا بفتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتي تم غلقها تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة وغلق السناتر التعليمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منعاً لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.

وأكد غراب أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطرا على العملية التعليمية وتنقص من قيمتها، فضلا عن ما تحمله لأولياء الأمور من أعباء مالية واجتماعية.

وأضاف محافظ الشرقية أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية خلال الفترة الماضية تمثل خطوة جادة نحو الاستمرار في مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والالتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة التراخيص الممنوحة لمراكز الخدمات التعليمية (دورات - لغات - خدمات انترنت) بنطاق المحافظة والتأكد من استصدار التراخيص الممنوحة لها مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لتوفير أقصى درجات الحماية والأمان للمترددين عليها، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.