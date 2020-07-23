بدء امتحانات الفرقة النهائية لطلاب "التربية الرياضية" بجامعة أسيوط

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة مواصلة التزام الكليات بالإجراءات الاحترازية التي حددتها إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة بصالات الامتحانات لتفقد أولى أيام امتحانات الفرقة النهائية لطلاب كلية التربية الرياضية، والتي رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور جمال محمد علي عميد الكلية، والدكتور كمال سليمان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشاد الجمال خلال جولته بانتظام أعمال لجان امتحانات كلية التربية الرياضية وعدم تجاوز كل لجنة لأكثر من 15 طالبا بها، وتواجد أعضاء هيئة التدريس باللجان، والتزام الأساتذة بوضع الامتحانات وفق القواعد المعلنة من قبل مجلس الجامعة.

وأشارالدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى متابعة إدارة الجامعة لانتظام أعمال امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية والتى تجرى على نحو متميز من الدقة والانتظام وبنسب حضور شبه مكتملة فى معظم الكليات ، حيث لم تتجاوز نسبة الاعتذارات المقدمة من الطلاب عن نسبة ضئيلة وفق المعتاد فى السنوات السابقة والتى ترجع فى معظمها لظروف شخصية، مشيراً إلى أن أعمال الامتحانات لم تشهد اية حالات مرضية بين الطلاب أو اشتباه فى حالات اصابة بالفيروس المستجد.