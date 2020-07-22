جامعة أسيوط تحصد 7 مراكز في مسابقة "أيناكتس"

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط فوز فريق الجامعة "أسيوط أيناكتس" لحصده 7 مراكز متقدمة فى مسابقة "أيناكتس" السنوية، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "أون لاين" هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا يومي الاثنين والثلاثاء 20 و 21 من يوليو الجاري، وجرى اختيار الفريق ضمن أفضل 10 فرق على مستوى الجمهورية.

وهنأ رئيس الجامعة الفريق الفائز وكذا لاختيار الفريق ضمن أفضل 10 فرق على مستوى الجمهورية من المنافسين فى ذلك المجال.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة، أن تلك الجوائز السبع استطاع فريق الجامعة اقتناصها من بين 56 فريقًا مشاركًا من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، والتي تضمنت حصده جائزة المركز الأول كأفضل مشروع ابتكاري مقدمة من شركة "أوراسكوم"، وكذلك جائزة المركز الأول كأفضل مشروع ريادي مقدمة من شركة "أورانج"، وجائزة المركز الأول كأفضل مشروع يضمن الشمول المالي مقدمة من "بنك الإسكندرية"، وجائزة المركز الثاني كثاني أفضل فريق يضمن لمشاريعه خطة الاستمرارية والتطوير مقدمة من مصرف "أبو ظبي الإسلامي"، وجائزة أفضل فريق متطور لهذا العام، وجائزة أفضل فريق متفاني في تنفيذ المشاريع والعمل التطوعي لهذا العام.

وقال الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة المشرف الأكاديمي على الفريق، إن الفريق ضرب مثالاً متميزًا في الريادة والتفوق والإبداع والقدرة على المنافسة الشريفة والعمل الجماعي الناجح، وهو ما أسهم في حصدهم تلك المراكز المتقدمة عن المشروعات التي شاركوا بها في المسابقة هذا العام.