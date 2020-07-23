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محمود مسلم

سفير السعودية بالقاهرة يهنئ السيسي وشعب مصر بذكرى ثورة يوليو

كتب:

الوطن
02:24 م | الخميس 23 يوليو 2020
السفير السعودى

السفير السعودى

هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بثورة يوليو.

ونشر السفير نقلى، عبر حسابه الشخصي على تويتر وفيسبوك "أهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر الشقيقه بالذكرى الثامنة والستين لقيام ثورة يوليو، مقرونة بأطيب الأمنيات لجمهورية مصر العربية بدوام الأمن والاستقرار، ومزيد من التقدم والازدهار".

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