وفاة مزارع سقطت عليه شجرة في قنا

لقي مزارع مصرعه، اليوم الخميس، بعدما سقطت عليه شجرة بقرية الشاورية، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور بدوي السعيد، مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة، يفيد بمصرع عبدالحميد صديق توفيق، 55 عامًا، سقطت عليه شجرة بقرية الشاورية في نجع حمادي.

وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء سير المتوفى ممتطيا حماره، فسقط فرع إحدى الأشجار عليه ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.