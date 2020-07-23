15 نصيحة لطلاب الثانوية قبل أداء اختبارات القدرات في الكليات

وجّه السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، نصائح لطلاب الثانوية العامة، بشأن اختيار الكليات الراغبين في الالتحاق بها، وتشترط إجراء اختبار قدرات، وهي كما يلي:

نصائح لطلاب الثانوية قبل أداء اختبارات القدرات

- الكليات المخصصة لاختبارات القدرات هي: الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية وشعبة المسرح"، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.

- موقع تسجيل اختبارات القدرات يفتح لمرة واحدة ولمدة محددة.

- يجب دفع رسوم اختبارات القدرات لكل كلية يرغب الطالب في أداء اختبارات لها.

- لا يحق للطالب الحجز لأداء اختبارات قدرات لعدد من الكليات ذات تخصص واحد.

- اختبارات القدرات 450 جنيهًا لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

- على الطلاب اختيار الكليات للتخصص الواحد أثناء تسجيل الرغبات، أي أنّه حال رغبته في الالتحاق بكلية الطب، أن يسجل في كليات الطب في جميع الأماكن حتى وإن كانت بعيدة عن محل سكنه، كي يتسنى له التحويل لأقرب جامعة في نطاقه الجغرافي.

- تسجيل 75 رغبة كاملة وعدم ترك أي رغبات فارغة.

- التأكد من التخصصات المتاحة بالكليات قبل التسجيل للرغبات، حتى لا يصطدم الطالب بعدم وجود تخصص معين يرغب في الالتحاق به.

- عدم إفشاء الرقم السري الخاص بحساب الطالب على موقع التنسيق، حتى لا يقع فريسة لمنعدمي الضمير، الذين قد يغيرون رغباته في آخر يوم من فترة التعديل والتحويل للرغبات.

- التاكد من الرغبات جيدا قبل الغلق الرسمي لموقع التنسيق، فالمكتب لا يعتمد إلا آخر تسجيل وتعديل للرغبات.

- طباعة ورقة التسجيل النهائية للرغبات والاحتفاظ بها جيدا.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمكاتب التنسيق حفاظا على أنفسكم وغيركم.

- عدم الذهاب إلى مكاتب تسجيل الرغبات بالجامعات إلا للضرورة، فالموقع الإلكتروني متاح للجميع ولمدة 24 ساعة.

- الاحتراس من سماسرة الجامعات والمعاهد الوهمية والاطاع على قنوات الاتصال والمعرفة بوزارة التعليم العالي، بشأن معرفة الأماكن المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات داخل وخارج مصر.

- الوزارة ليست مسؤولة عن أي تغيير أو تعديل للرغبات على موقع التنسيق للطلاب، فكثير من الطلاب يتعرضون لسرقة أرقامهم السرية، ويفاجؤون باختيار كليات على غير رغباتهم.