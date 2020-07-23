صورة.. مسلح يحتجز شرطيا في أوكرانيا

أفادت الشرطة الأوكرانية في مدينة بولتافا، اليوم الخميس، عن قيام رجل مسلح بقنبلة يدوية باحتجاز شرطي ويهدد بقتله في حال لم يتم الاستجابة لمطالبه.

ونشرت الشرطة الأوكرانية، في مدينة بولتافا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من مكان الحادث وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك".

وأرفقت الصورة بتفاصيل الخبر، حيث احتجز رجل بحوزته قنبلة يدوية، شرطيا وهدد بتفجيرها في مقر الشرطة في قسم التحقيقات الجنائية في حال لم تستجب السلطات لمطالبه.

وطلب الرجل المسلح تزويده بسيارة انتقل فيها مع المحتجز إلى خارج المدينة، وتقوم السلطات المعنية بمراقبته وحذرت السكان من الاقتراب إلى السيارة كونه يشكل خطرا عليهم.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في أوكرانيا، حيث أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا أن رجلا مسلحا اختطف حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، الثلاثاء الماضي، واحتجز 20 راكبا وهدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد.

وانتهت الحادثة بعد تدخل مباشر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.