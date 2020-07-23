عاجل.. الملك سلمان يجري عملية جراحية

أعلن الديوان الملكي السعودي في نبأ عاجل منذ قليل، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى عملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة

واختتم بيان الديوان الملكي السعودي: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.