فعاليات جديدة بعد إعادة فتح بيت الشعر بالأقصر

أقام بيت الشعر في الأقصر، بقيادة الشاعر حسين القباحي، فعاليات لقاء شعري جديد، بعد فتح البيت وفق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لعد فترة إغلاق، وتم استضافة عدد من الشعراء، هم أحمد الجميلي، وحسين صالح خلف الله، وحسني الإتلاتي، وعبد الله عبد الصبور.

وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، حيث بدأت الأمسية بالشاعر أحمد الجميلي من مواليد محافظة أسوان، والذي فاز بالمركز الأول في جائزة الشعر "إقليم جنوب الصعيد الثقافي" في مجال شعر الفصحى، ثم تلاه الشاعر حسين صالح خلف الله من مواليد محافظة أسوان، صدر له ديوان "السروايل".