الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان أجرى عملية استئصال مرارة ناجحة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح.

وأوضح الديوان -حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية- أن العاهل السعودي سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

كان خادم الحرمين الشريفين، قد دخل الإثنين الماضي، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، حسبما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.