استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء، مع تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين الجادين لاسترداد حق الدولة كاملًا، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات.

وأكد المحافظ استمرار استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت)، وسداد 25% جدية تصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء.