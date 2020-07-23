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استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

كتب:

سعاد أحمد
07:10 م | الخميس 23 يوليو 2020
محافظ أسيوط:استمرار استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية خلال العطلات

محافظ أسيوط:استمرار استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية خلال العطلات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء، مع تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين الجادين لاسترداد حق الدولة كاملًا، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات.

وأكد المحافظ استمرار استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت)، وسداد 25% جدية تصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

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