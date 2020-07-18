استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يومي الجمعة والسبت بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأشار المحافظ إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات التصالح لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر المقبل.

وفى سياق متصل، تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ المركز التكنولوجي بحي غرب، اليوم السبت، سير العمل، وتقديم طلبات التصالح حتى في أيام العطلات، لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء تنفيذًا للقانون.

كما تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد المركز تلقي طلبات التصالح بمركز أبوتيج، موجهًا بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.