فيديو.. أسرة مسرحية "علاء الدين" تحتفل بعيد ميلاد أحمد عز

احتفلت أسرة مسرحية "علاء الدين" بعيد ميلاد النجم أحمد عز، أمس الأربعاء، في البروفة التحضيرية التي أقيمت علي مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا لعرض أسر شهداء الشرطة والجيش، اليوم الخميس، ويعقبه عرض الطواقم الطبية من أطباء وممرضين، غدا الجمعة.

ونشر الفنان محمد جمعة مقطعا مصورا للاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليه قائلاً: عيد ميلاد أخويا النجم أحمد عز.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، محمد ثروت، كريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.