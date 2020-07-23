اختطاف ناشطة ألمانية في بغداد

قالت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الخميس، إن ناشطة ألمانية تعمل في مجال الثقافة والفنون اختطفت في وسط بغداد.

وأكدت الوزارة - في بيان لها نقلته عدة مواقع ووسائل إعلام عراقية - أنها تجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بشأن عملية الاختطاف.

وأضافت "نتابع باهتمام بالغ قضية اختطاف صديقة العراق والعراقيين الناشطة الثقافية الألمانية، هيلا ميوس، التي اختطفتها جهة مجهولة في منطقة الكرادة ببغداد".

ودعت الوزارة إلى "بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة والتي عرفت بمواقفها المساندة لعودة الحياة الثقافية، والفنية إلى عافيتها".