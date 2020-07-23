مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بسبب انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة

قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، حيث تنتشر المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصادر أهلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت عند دوار الجوزة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وفي نفس الوقت، استهدفت قوات الاحتلال التركي بالقذائف الصاروخية قرية باب الخير وعدد من القى في منطقة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.