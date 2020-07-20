يوميات كورونا في الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 522

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 14.750.032، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 610.839 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.805.566 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا المستجد لأشخاص مخالطين وشفاء 10 حالات ووفاة 4 من الإصابات المسجلة في البلاد.

وأشارت الوزارة السورية، في بيان، اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 522 شفيت منها 154 وتوفيت 29 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 468، إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة في بيان، أن العدد الكلي للحالات النشطة بلغ 8360، وعدد حالات التعافي 2095، وعدد حالات الوفاة 65، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى ارتفاع عدد الوفيات في صفوف أبناء الجالية حول العالم بسبب كورونا المستجد إلى 186، إضافة إلى 3683 إصابة، و1563 حالة تعاف.

وف العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2163 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 94693 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضحت الوزارة العراقية، في بيان أنه تم فحص 16498 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل الإصابات في البلاد إلى 809522 نموذجا، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضافت الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 2308 حالات شفاء في العراق؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 62836 حالة بنسبة شفاء 66.4%، فيما تم تسجيل 88 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 3869 حالة.