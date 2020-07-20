سوريا تسجل أعلى معدلات الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

سجلت سوريا اليوم، أعلى المعدلات اليومية بالإصابات المسجلة بفيروس كورونا، وكذلك بعدد الوفيات فيه.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، وبهذه الإصابات، يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 522 إصابة وفقا لقناة "روسيا اليوم".

كذلك أعلنت الوزارة، تسجيل 4 وفيات، وهو أيضا أعلى معدل يومي للوفيات في سوريا، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 29.

وأعلنت الوزارة، شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين منه إلى 154.