لليوم الثاني الوفيات تتجاوز الألف والإصابات فوق الـ70 ألفا في أمريكا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني على التوالي أكثر من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة رصد 1195 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم أمس الأربعاء، مقابل 1082 وفاة في اليوم السابق له.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من جديد عتبة الـ70 ألفا، بتسجيل 71695 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم الأربعاء (مقابل 64534 إصابة الثلاثاء)، حسب إحصاءات الجامعة.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة، بناء على بيانات جامعة جونز هوبكنز ثلاثة ملايين و970908 إصابات مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 143190 حالة وفاة ومليون و210849 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر 20 بؤرة لكورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد المواطنين.

وعادت وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين، وتسجل السلطات الصحية في البلاد حاليا، حسب إحصاءات "رويترز"، أكثر من 2.6 ألف إصابة جديدة بالفيروس كل ساعة، أي أكبر معدل على مستوى العالم.

وتتواصل الجائحة وسط الخلافات المستمرة بين الحكومة الفدرالية وحكام الولايات والمدن الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع تفشي الفيروس.