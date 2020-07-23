ياسمين الكاشف تحصد لقب أفضل مرشد أكاديمى.. وطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى الصدارة بمسابقة منظمة ايناكتس

فازت الدكتور ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومديرة العلاقات الدولية بالجامعة، بلقب أفضل «مرشد أكاديمي Academic Advisor على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة من منظمة «ايناكتس» مصر، كما حصل فريق الجامعة الطلابى على المركز الثالث على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة، وحصد المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة في مسابقة «ايناكتس» مصر على مستوى الجمهورية.

وفى إطار تشجيع الشباب لريادة الاعمال وهم فى سن مبكر كجزء هام من تنمية المجتمع المصرى، وعد خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الفريق الفائز بتبنى وتمويل مشروعاتهم الصغيرة، والاستفادة من طاقتهم، وتحقيق طموحهم.

وقدم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التهنئة لقيادات الجامعة مشيرا الى أن الحصول على مركز متقدم على مستوى الجامعات المشاركة، والمركز الأول على الجامعات الخاصة في مسابقة ايناكتس مصر، يعكس قدرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على التواجد بشكل مميز فى مثل تلك المسابقات التنافسية المهمة وهو ما يثبت أيضاً قدرة طلاب الجامعة على المنافسة فى جميع المستويات بما يملكونه من قدرات وبما يتوفر لهم من وسائل تعليم متطورة.كما هنأ الطوخي أيضاً الدكتورة ياسمين الكاشف، بعد حصولها على لقب أفضل مرشد أكاديمي، وهو انجاز يؤكد أن كوادر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قادرون على انتزاع المزيد من النجاح وسط حالة تنافسية عالية مما يزيد من أهمية وقيمة هذا الحدث.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذه الجوائز التى استطاع فريق الجامعة اقتناصها من بين 56 فريق طلابي على مستوى جامعات مصر، تدعوا للشعور بالفخر نظرا لقيمة وأهمية تلك المسابقة السنوية والداعمة لأفكار الشباب التي تسهم في خلق مشروعات قومية تنموية لخدمة المجتمع، متفوقا بذلك على الجامعات الخاصة.من جانبها قالت الدكتورة ياسمين الكاشف إن الفريق الطلابي ضرب مثالا متميزا في الريادة والتفوق والإبداع والقدرة على المنافسة الشريفة والعمل الجماعي الناجح، مؤكدة على أن أساليب التعليم الذكى والمتطورة أثمرت فى خلق جيل جديد قادر على الابتكار والمنافسة بقوة وبفكر خارج الصندوق وهو ما أسهم في حصولهم على المركز الثالث على مستوى جامعات الجمهورية، والأول على مستوى الجامعات الخاصة.

وأضافت ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة دائمة الحضور فى المحافل والمسابقات الدولية وتحس طلابها على المشاركة الايجابية والفعالة بها وذلك وفق توجيه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، موضحة أن المشروع الطلابي لفريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حمل اسم «بديل»، ويهدف إلى زراعة نبات البونيكام لتوفير ٦٠٪ من المياة المستخدمه لزراعة بدائله من المحاصيل، وأشارت إلى أن بديل ليس فقط هو نبات يوفر في المياه و يصلح الاراضي و لكنه ايضا يتميز بزيادة انتاجيته باكثر من ٣٠٪ من البرسيم المنافس الاقوي له مع تميزة ببروتين اعلي من ٢٠٪ يضمن ايضا الانتاجيه العاليه للمواشي.