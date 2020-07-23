تحرير محاضر لمطاعم ومحال لمخالفة الإجراءات الوقائية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:03 م | الخميس 23 يوليو 2020
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة التزام المحال و المقاهي والمطاعم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال المواطنين المترددين عليها، والتأكد من الاالتزام بمواعيد الغلق.
وتفقد النائب، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، عددًا من المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات بأحياء مدينة المنيا.
وأسفرت الجولة عن تحرير عدة محاضر، تنوعت ما بين عدم الاالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، ومحاضر نظافة وعدم وجود شهادات صحية.
وشدد نائب المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهي، بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازيه مع التشديد على إرتداء الكمامه للمترددين عليها.