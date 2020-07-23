تحرير محاضر لمطاعم ومحال لمخالفة الإجراءات الوقائية بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة التزام المحال و المقاهي والمطاعم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال المواطنين المترددين عليها، والتأكد من الاالتزام بمواعيد الغلق.

وتفقد النائب، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، عددًا من المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات بأحياء مدينة المنيا.

وأسفرت الجولة عن تحرير عدة محاضر، تنوعت ما بين عدم الاالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، ومحاضر نظافة وعدم وجود شهادات صحية.

وشدد نائب المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهي، بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازيه مع التشديد على إرتداء الكمامه للمترددين عليها.