أستاذ اقتصاد دولي: السيسي امتداد لروح ثورة يوليو

قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد الدولي، إنّ ما نعيشه الآن امتداد روح ثورة 23 يوليو عام 1952، والتي شهدت تحولات اجتماعية، اقتصادية، سياسية، وثقافية في بنية مصر كلها.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ جموع الشعب المصري من العمال والفلاحين، حصلوا على حقوقهم مع بداية الثورة، وبدأت مصر الاستثمار في البنية الحديثة آنذاك "تأميم قناة السويس، بناء السد العالي، المجال الصحي والوحدات المجمعة في كل قرية ومدينة"، لينعم الشعب المصري برعاية صحية ذات مستوى يرقى لطبقة العمال والفلاحين، الذين كانوا يشكلون نحو 80% أنذاك.

وأوضح أنّه كان هناك أيضا "مجانية التعليم"، وهي حق لكل مواطن وحلم لكل مصري أن يكون هناك تعليم للكادحين، للحصول على فرصة عمل في الصناعات الحديثة التي أقيمت في هذه الفترة، والتوسع في إنشاء المصانع "صناعات الحديد والصلب، الغزل والنسيج"، والعديد من الصناعات المهمة مثل الألومنيوم، وهي بنية لا زالت مستمرة حتى اللحظة.

وتابع أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان من أبناء ثورة يوليو، وولد في فترة الثورة وله منظور مهم جدا، وهو امتداد لروح ثورة يوليو، من خلال اهتمامه بالبنية الأساسية التي نراها في المشروعات القومية اللازمة لمصر، بعدما وصل تعداد السكان 100 مليون نسمة، ويحتاج لطاقة متجددة وجديدة، وكذلك مشروعات الطرق والـ14 مدينة جديدة.

ولفت إلى وجود توازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، وعند النظر لشبكة الحماية الاجتماعية خلال فترة الـ6 سنوات الماضية، نجد أنّها حصلت على استثمارات ضخمة وكبيرة، واستطاعت مصر أن تواجه أزمات كثيرة الآن وسابقا.