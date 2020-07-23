الرئيس اليمني يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الرئيس اليمني نوه في البرقية بمتانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الضاربة جذورها في عمق التاريخ، وما تتمتع به علاقات البلدين من ازدهار وتطور بمختلف مجالات وقطاعات الحياة.

وثمن الرئيس اليمني موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة بلاده، والداعم للشرعية الدستورية في اليمن، معربا عن أصدق وأطيب التهاني والتبريكات للرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا له موفور الصحة والمزيد من التطور والازدهار والنماء لحكومة وشعب مصر في ظل قيادته الحكيمة.