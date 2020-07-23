تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي.

وتمكنت القوات من ضبط الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.