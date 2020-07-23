ضبط المتهم بقتل ابن عمه بسبب لهو أطفال في الشرقية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، قبل قليل، القبض على المتهم بقتل ابن عمه بالخرطوش خلال مشاجرة اندلعت بينهما بسبب لهو الأطفال بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة الزقازيق بوقوع مشاجرة بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، ما أسفر عن مقتل "أ . ع"، 26 عاما، إثر إصابته بطلق خرطوش على يد ابن عمه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.