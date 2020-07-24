مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:06 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 24 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:29
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:22
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:30
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 07:01
أذان العشاء 08:31
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:25
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:55
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:26
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:23
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:27
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء 08:26