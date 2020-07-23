رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-7-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:03 ص | الخميس 23 يوليو 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 23 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء 08:23

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

 أذان الفجر 03:28

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:33

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:26

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:24

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء 08:24

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:26

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:26

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-7-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20-7-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-7-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-7-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-7-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-7-2020 في مصر