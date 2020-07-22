تأكيدا لـ"الوطن".. لا مصليات لعيد الأضحى ونقل الصلاة من "السيدة نفيسة"

قررت وزارة الأوقاف نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم مع دراسة ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء، واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

من جانب آخر، تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.

وكانت "الوطن" نشرت تقريرا بعنوان الأوقاف: (لا نية لإقامة مصليات عيد الأضحى المبارك)، في 15 يوليو الجاري، كشفت فيه مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تتجه لعدم إقامة مصليات عيد الأضحى هذا العام، والاكتفاء ببث شعائر صلاة العيد من أحد المساجد الكبرى، ونقلها عبر التليفزيون والإذاعة المصرية، بحضور عدد قليل من المصلين من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.