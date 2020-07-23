إعدام 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالعاشر من رمضان
كتب:
نظيمه البحرواي
07:29 م | الخميس 23 يوليو 2020
أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود، إعدام 5 أطنان فواكه وأغذية، وغلق ثلاجة كبرى غير مرخصة بالعاشر من رمضان.
وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشيؤون الصحية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالعاشر من رمضان، حملة علي المنشآت الغذائية بمدينه العاشر من رمضان، ما أسفرت عن إعدام طن، و230 كيلو جرام فواكه وأغذية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 4 أطنان، و250 كيلو جرام أخرى لعدم وجود بيانات صلاحية وتاريخ الإنتاج، وذلك بثلاجة كبرى لحفظ الخضروات والفواكه بمدينة العاشر.