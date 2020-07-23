رئيس التحرير

محمود مسلم

إعدام 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالعاشر من رمضان

كتب:

نظيمه البحرواي
07:29 م | الخميس 23 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود، إعدام 5 أطنان فواكه وأغذية، وغلق ثلاجة كبرى غير مرخصة بالعاشر من رمضان.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشيؤون الصحية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالعاشر من رمضان، حملة علي المنشآت الغذائية بمدينه العاشر من رمضان، ما أسفرت عن إعدام طن، و230 كيلو جرام فواكه وأغذية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 4 أطنان، و250 كيلو جرام أخرى لعدم وجود بيانات صلاحية وتاريخ الإنتاج، وذلك بثلاجة كبرى لحفظ الخضروات والفواكه بمدينة العاشر.

 

 

اقرأ المزيد:

ضبط المتهم بقتل ابن عمه بسبب لهو أطفال في الشرقية

شاب يقتل ابن عمه بسبب لهو الأطفال في الشرقية

أسقف الشرقية يسلم الإكليريكية للأنبا ميخائيل بناء على تكليف البابا

شفاء طفل عمره 5 سنوات من كورونا في الشرقية

محافظ الشرقية يؤكد استمرارا غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية