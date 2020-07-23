إعدام 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالعاشر من رمضان

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود، إعدام 5 أطنان فواكه وأغذية، وغلق ثلاجة كبرى غير مرخصة بالعاشر من رمضان.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشيؤون الصحية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالعاشر من رمضان، حملة علي المنشآت الغذائية بمدينه العاشر من رمضان، ما أسفرت عن إعدام طن، و230 كيلو جرام فواكه وأغذية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 4 أطنان، و250 كيلو جرام أخرى لعدم وجود بيانات صلاحية وتاريخ الإنتاج، وذلك بثلاجة كبرى لحفظ الخضروات والفواكه بمدينة العاشر.