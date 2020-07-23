انطلاق مشروع "عايشين بخيرها" بالتعاون بين "كير" ووزارتين بالمنيا

بحثت مديرتا الزراعة والري في محافظة المنيا، بالتعاون مع هيئة كير الدولية، آليات تنفيذ مشروع "عايشين بخيرها"، بهدف تحسين الممارسات الزراعية الجيدة لصغار المزراعين، والوصول للأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية داخل الأسر والمجتمعات المحلية.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقوية نظم وخدمات الأمن الغذائي، وتحسين النتائج الغذائية والصحية، وتعزيز الحفاظ علي المياه وترشيد إستهلاكها بين صغار المزراعين بالتركيز علي المجتمع المحيط في محافظة المنيا.

حضر الاجتماع الذي عقد داخل ديوان مديرية الزراعة، المهندس عبد العاطي صديق الخطيب وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمحافظة، والدكتور منصور عبد الرسول محمد بالمركز القومي لبحوث المياه، والمهندس حسين محمد عثمان، مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس تامر عبد الحميد مدير عام ري غرب المنيا، والمهندسة ثريا صلاح الدين بالمكتب الفني للري.