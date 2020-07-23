خطوات استرداد ثمن تذكرة مصر للطيران إلكترونيا

كثيرا ما يتعرض المسافرون إلى مواقف طارئة، تجعلهم مضطرين إلى إلغاء حجز تذكرة الطيران الخاصة بهم، ما يجعلهم يبحثون عن طرق استرداد التذكرة، وتستعرض "الوطن" خطوات استرداد التذكرة الخاصة برحلات شركة مصر للطيران إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي لها، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران، ثم اختيار أيقونة استرداد عبر الإنترنت الموجوده أسفل الصفحة.

- ملأ النموذج الخاص بطلب استرداد قيمة التذاكر الالكترونية التي تم شرائها عن طريق موقع مصر للطيران.

- إرسال طلب الاسترداد بعد اختيار موقع الدولة التي تم من خلالها شراء التذكرة.

- تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكره و سياسة مصر للطيران.

- الوقت المحدد لاسترداد قيمة التذكرة 21 يوم عمل من وقت الطلب، و نظرا للظروف الحالية، قد يستغرق وقت اكتر من المحدد.

- يتم إجراء عملية الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شرائها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران آو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

- يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة المستردة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.

- يتم إلغاء الحجز تلقائيًا فور تقديم نموذج طلب الاسترداد عبر الإنترنت.