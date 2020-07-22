رئيس "مصر للطيران" للعاملين: القادم أفضل رغم أزمة كورونا

هنأ الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جموع العاملين بالشركة، بمناسبة حلول العشر الأوائل من ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال زكريا خلال رسالته للعاملين: ما زالت شركتنا تواجه تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي الأزمة العالمية التي عصفت بعدد كبير من شركات الطيران، نظرا لما تكبدته هذه الشركات من خسائر فادحة بالمليارات.

وتابع زكريا أن على الرغم من أن مصر للطيران، لم تكن بمنأى عن هذه الأزمة إلا أنه بفضل تكاتف جميع العاملين وجهودكم الكريمة، وتقديركم للمسؤولية، فقد استطعنا بفضل الله وبدعم الدولة وجهود وزارة الطيران المدني، بدأت بوادر الانفراجة بعودة تدريجية لحركة الطيران المدني المنتظم اعتبارا من أول يوليو الجاري.

وقال زكريا خلال رسالته للعاملين: "أتوقع أن القادم أفضل، حيث تدل المؤشرات على زيادة عدد الوجهات والرحلات خلال الفترة المقبلة".