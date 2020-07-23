مصر للطيران تنقل 2000 مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية
13 رحلة جوية.. ورحلات استثنائية إلى جدة والمدينة والكويت
كتب:
أيمن حمزة
06:39 ص | الخميس 23 يوليو 2020
سيرت الشركة الوطنية القابضه مصرللطيران، يوم أمس الأربعاء، 13 رحلة جوية فقط، وذلك طبقا لجداول التشغيل الخاصة بها، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «لندن - نيويورك - أمستردام - باريس - روما - الشارقة - موسكو - الخرطوم - بيروت - تونس»، ورحلتين جويتين إلى «دبي وأبوظبي».
يأتي ذلك بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من «المدينة المنورة - جدة - الكويت»، و3 رحلات جوية إلى «مسقط»، وتنقل جميع الرحلات ما يقرب من 2000 راكب.