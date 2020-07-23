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مصر للطيران تنقل 2000 مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية

13 رحلة جوية.. ورحلات استثنائية إلى جدة والمدينة والكويت

كتب:

أيمن حمزة
06:39 ص | الخميس 23 يوليو 2020
مصر للطيران تنقل 2000 مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصر للطيران تنقل 2000 مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية

سيرت الشركة الوطنية القابضه مصرللطيران، يوم أمس الأربعاء، 13 رحلة جوية فقط، وذلك طبقا لجداول التشغيل الخاصة بها، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «لندن - نيويورك - أمستردام - باريس - روما - الشارقة - موسكو - الخرطوم - بيروت - تونس»، ورحلتين جويتين إلى «دبي وأبوظبي».

يأتي ذلك بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من «المدينة المنورة - جدة - الكويت»، و3 رحلات جوية إلى «مسقط»، وتنقل جميع الرحلات ما يقرب من 2000 راكب.

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