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مصر للطيران تسير 20 رحلة خلال 24 ساعة

كتب:

أيمن حمزة
10:19 ص | الخميس 23 يوليو 2020
مصر للطيران تعلن : تسيير 20 رحلة خلال الـ 24 ساعة القادمة

مصر للطيران تعلن : تسيير 20 رحلة خلال الـ 24 ساعة القادمة

أعلنت االشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّ جدول رحلاتها اليوم يضم 20 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى: لندن - تورونتو - نيويورك - أثينا - باريس - ميلانو - الشارقة - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - بانكوك - جوانزو - مسقط - أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى: دبي وابوظبي وبيروت.

يأتي هذا بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي، ورحلات استثنائية إلى: المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - الدمام - الكويت، وتنقل الرحلات نحو 3 آلاف راكب.

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