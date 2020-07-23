مصر للطيران تسير 20 رحلة خلال 24 ساعة

أعلنت االشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّ جدول رحلاتها اليوم يضم 20 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى: لندن - تورونتو - نيويورك - أثينا - باريس - ميلانو - الشارقة - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - بانكوك - جوانزو - مسقط - أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى: دبي وابوظبي وبيروت.

يأتي هذا بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي، ورحلات استثنائية إلى: المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - الدمام - الكويت، وتنقل الرحلات نحو 3 آلاف راكب.