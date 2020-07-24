الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية الضمانية

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من المساعدات المالية للعديد من الفئات المختلفة في المجتمع، وتكون تلك المساعدات مالية دفعة واحدة للأفراد​ والأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية في بعض الحالات الملحة مثل "مصاريف التعليم، والجنازة، والوضع".

وتستعرض "الوطن" الشروط الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية الضمانية من وزارة التضامن، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

الشروط المطلوبة

- يتم تقديم طلب الحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.

- يشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهرية بإلحاق وحضور أبنائهم فى المراحل التعليمية، والتردد علي مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.

الإجراءات المطلوبة

- يتم تقديم طلب الحصول على المساعدة.

- استيفاء البيانات بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقاً به المستندات المؤيدة.

المستندات المطلوبة

- بطاقات الرقم القومي.

- مستندات تثبت درجة القرابة ومصدر الدخل.

- مستندات مؤيدة لنوع المساعدة المطلوبة.