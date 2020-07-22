التضامن: استمرار تدريبات "مودة" التفاعلية عبر الإنترنت للمتزوجين

قالت نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يستمر في تقديم تدريبه التفاعلي للمتزوجين حديثا ومن هم في مرحلة الخطوبة عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن هذه التجربة تعد هي المرة الأولى التي يحضر فيها المتزوجون والشباب في مرحلة الخطوبة تدريبات "مودة" وتستمر المحاضرات على مدار يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر القادمين.

وأضافت أن التدريب ينقسم إلى جلستين، الجلسة الأولى: تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية للحياة الزوجية، ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور، والجلسة الثانية: تتناول أهم الجوانب الصحية في الحياة الأسرية ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة.

ولمن يرغب في تلقي التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEtEAxrYMPhiCZ12IL15BEnJvZ8xA4CeGuhq4B3F0OS8mgDA/viewform?usp=sf_link