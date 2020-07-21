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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:00 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتمتع مولود برج الحمل بثقة كبيرة في نفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

 القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل النجم البرازيلي رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

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