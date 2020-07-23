حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

رجل برج الحوت يتميز بحبه للعمل الإبداعي، كما أنه يسعى دائما لخلق أجواء تساعده على الابتكار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقُم بواجبك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون أكثر مرونة مع من تحب أو مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.