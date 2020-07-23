اتأكد من استهلاكك واعرف إزاي تقرأ فاتورة وعداد الكهرباء

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يتفاجأ الكثير من المواطنين بارتفاع قيمة الاستهلاك، ما يجعلهم يرغبون في التحقق من صحة قيمة الاستهلاك، وتستعرض "الوطن" طريقة قراءة فاتورة وعداد الكهرباء لتتأكد من صحة وسلامة القيمة المطلوبة، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

خطوات قراءة فاتورة الكهرباء

خانة رسوم النظافة

يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله بمبلغ يتراوح بين 3 جنيهات لـ 10 جنيهات حسب الشريحة المستهلكة.

خانة حاليا

وهي الخانة التي يظهر بها آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

خانة سابقة

هي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

خانة الاستهلاك

وهي الخانة التي توضح عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة قيمة الاستهلاك

وهي الخانة التي توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة رسوم

وهي التي يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة وعادة ما تكون بين المستهلك وشركة الكهرباء.

خانة الإجمالي

وتشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداد بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

خانة رقم اللوحة

توضح رقم العداد المملوك للمستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

خانة تاريخ الإصدار

توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

خانة منطقة

تحمل أرقام المنطقة التابع لها المستهلك.

خانة إدارة

وتحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

خانة رصيد أقساط

وهي الخانة التي يتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

خانة المطلوب سداده

وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.

طريقة قراءة عداد الكهرباء

العداد الميكانيكي

تكون القراءة من 4 خانات، ويتم إضافة رقم قبل القراءة، ويوضح عدد مرات وصول العداد لرقم 9999 ويمكنك مراجعته من فاتورة الشهر السابق.

العداد الميكانيكي ذات وجه واحد

القراءة من 5 خانات، والرقم الأخير في جهة اليمين لا يقرأ في حالة وجود (,) أو مربع باللون الأحمر.

العداد ديجيتال ذات وجه واحد

القراءة من 5 خانات، وبعد الفاصل (.) لا تقرأ.

عداد ديجيتال ذات 3 أوجه

القراءة من 7 خانات وتقرأ كاملة.