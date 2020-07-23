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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الخميس 23 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

مولود برج الجدي صعب المنال ومسؤول، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تتحمس اليوم لأفكار جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ ويعدك ذلك بلقاءات رائعة وجذابة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

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