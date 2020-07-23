حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يحترم مولود برج الدلو آراء الآخرين ومعتقداتهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك وتراجع اليوم خطواتك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتضح أفكارك وتحلم بالمستقبل بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.