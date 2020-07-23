حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تفرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.